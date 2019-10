Ponte sul Po: un tutor controlla il peso dei tir

CREMONA/CASTELVETRO (30 ottobre 2019) - In arrivo tempi grigi per gli autotrasportatori che ignorano il divieto di transito sul ponte che collega Cremona a Castelvetro: presto sarà installato un rilevatore automatico di massa e peso che funzionerà come gli autovelox, fotografando però i camion non in regola. Verso i quali scatteranno salate sanzioni che verranno recapitate direttamente al domicilio. Il dispositivo, dotato di sensore e occhio elettronico, sarà posizionato all’imbocco del viadotto lato Castelvetro e a gestirlo sarà la Provincia di Piacenza, che ha appena stanziato circa settemila euro per la predisposizione di un allaccio elettrico ad hoc.

