Caccia ai tordi con richiamo vietato, sequestri dei Cc

SONCINO (29 ottobre 2019) - È di un richiamo acustico con annessa batteria e telecomando, un fucile sovrapposto e 25 tordi (bottaccio e sassello) abbattuti, quanto sequestrato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cremona in località Gazzabino nel Comune di Soncino in una attività di perlustrazione realizzata congiuntamente con personale della Polizia Provinciale Cremona. Denunciato un settantenne bergamasco che aveva occultato il richiamo elettronico nella struttura esterna del regolare capanno di caccia. Ad insospettire i militari e la Polizia Provinciale all’atto del controllo, un telecomando vicino al cacciatore. In seguito all'ispezione al capanno è stato rinvenuto il dispositivo riproducente il suono stridulo e meccanico detto anche 'zizzo' caratteristico del tordo. Immediata la disattivazione del marchingegno e il contestuale sequestro del fucile e della avifauna abbattuta. Le attività di perlustrazione e controllo al rispetto delle normative dell’attività venatoria, e contrasto alle forme di bracconaggio, incentivate dal Comando Regione Forestale Lombardia e coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestali Cremona, proseguiranno per tutta la stagione venatoria.

