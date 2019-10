A novembre torna il Festival dei Diritti

CREMONA/CREMA (29 ottobre 2019) - Oltre 90 eventi fra spettacoli, mostre, incontri, presentazioni, film e documentari per immaginare i profili del nostro futuro e recuperare il diritto di viverlo: a Cremona, Lodi, Mantova e Pavia dal 1° novembre al 20 dicembre torna il Festival dei Diritti. La manifestazione promossa da CSV Lombardia Sud e realizzata da 18 realtà del volontariato e del Terzo settore per il secondo anno consecutivo attraverserà le 4 province con un calendario di appuntamenti interamente a ingresso gratuito. Il tema della nuova edizione si ispira al documento ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e mette al centro della riflessione il diritto di avere, pensare, progettare e sognare il futuro, volgendo lo sguardo a un concreto, duraturo e lungimirante prendersi cura dell’ambiente, delle persone, delle comunità. Si parlerà quindi di sostenibilità, lotta agli sprechi e alle discriminazioni, di diritti dei minori e dell’infanzia, di giovani, di generazioni in dialogo, di migranti, di salute e di rivoluzioni digitali, di impegno civile, di giustizia e di legalità, di cultura, di economia e di molto altro ancora.

GLI EVENTI. Sedici sono gli eventi che si terranno fra Cremona e Crema nell’ambito del Festival. Dal 9 al 30 novembre a Cremona sarà visitabile la mostra Being There, Abitare la Cascina Oggi, mentre mercoledì 20 novembre focus sulla Comunicazione nell’era digitale a Cremona, una tavola rotonda con hacker e legali. A Cremona due mostre sono in arrivo dal 6 dicembre One Day in Africa – 24 ore nella vita del Continente Vero e dal 6 all’11 dicembre Il prezzo di un sogno – Mostra di fumetto sulle migrazioni. A chiudere la tranche cremonese del festival saranno il 7 dicembre Meno soli più solidali, Cittadinanza in movimento, sulla strada della partecipazione, il 10 dicembre Elogio delle Erbacce (un approccio ecologico al tema delle migrazioni) e il 12 dicembre Allah Loves Equality – L’amore oltre gli stereotipi e pregiudizi. Il programma completo degli eventi cremonesi e cremaschi è disponibile sul sito www.festivaldeidiritti.org.

Il Festival dei Diritti è patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema, Provincia di Lodi, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia, Comune di Lodi, Comune di Mantova, Comune di Pavia, Comune di Suzzara, Comune di Gonzaga, Consorzio “Progetto Solidarietà” – Distretto di Mantova. Con il contributo di Regione Lombardia, Cavarretta Assicurazioni e la collaborazione di Fondazione Banca Popolare di Lodi, Fondazione Teatro Fraschini, Biblioteca Universitaria di Pavia – Mibact.

CSV Lombardia Sud è nato a gennaio 2018 dalla fusione dei CSV di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Compito del Centro di Servizio per il Volontariato è lavorare con il territorio a servizio della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta al bene comune attraverso il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato.

