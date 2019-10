Ospedale, Cavalli lascia: dimissioni e pensione

CREMONA (29 ottobre 2019) - All’ospedale Maggiore dal 1980 e dal 1999 responsabile del servizio di genetica, il medico Pietro Cavalli, 68 anni, si è dimesso. Genetista molto noto, Cavalli ha inviato la sua lettera di dimissioni ad aprile e dal primo di dicembre sarà collocato a riposo. «Non ho sassolini da togliermi dalle scarpe», è la premessa. Ma certo le dimissioni arrivano in un anno in cui altri tre primari e quattro medici, per motivi diversi, hanno lasciato l’ospedale Maggiore.

L'intervista integrale di Massimo Schettino a Pietro Cavalli su La Provincia di martedì 29 ottobre 2019

