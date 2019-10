Schianto in moto, tragedia sfiorata per una coppia di Cremona

FIORENZUOLA D'ARDA (28 ottobre 2019) - Marito e moglie 60enni, residenti in città, sono rimasti feriti seriamente in un incidente nel tardo pomeriggio di ieri in località Frascale a Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino: erano in sella alla loro moto sulla strada che porta a Castell’Arquato quando per cause da accertare si sono schiantati contro un palo della luce, finendo poi in un campo adiacente la carreggiata diversi metri più in là rispetto al punto d’impatto. Rilievi dei carabinieri del nucleo radiomobile di Fiorenzuola, a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del fuori strada.

