Parte la campagna contro l'influenza

CREMONA (28 ottobre 2019) - Si apre la stagione dell’influenza. E contro l’influenza, parallelamente, viene avviata anche l’attività vaccinale di Ats Val Padana e Asst. Parte il 4 novembre per gli adulti e il 5 novembre per i bambini. Con importanti novità in Lombardia e dunque anche a Cremona e nei presidi di Crema e Casalmaggiore.

Presentate dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera con il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, le novità introdotte hanno tutte il medesimo obiettivo: si vuole, prima di tutto, che il maggior numero degli over 65, auspicabilmente tutti, possa vaccinarsi. «E proprio per questo — ha detto Gallera —, grazie alla collaborazione di Federfarma Lombardia, abbiamo semplificato l’iter che dovranno seguire i medici di medicina generale per approvvigionarsi. Possono prenotare i sieri e andare a ritirarli più volte presso la loro farmacia di riferimento. Le farmacie sono partner strategici. Se prima il medico doveva andare alle Ats a recuperare i vaccini e poi li doveva tenere nel proprio studio, ora non è più cosi».





A CREMONA

Gli adulti hanno accesso libero all’unità operativa Vaccinazioni di via San Sebastiano 14 (edificio A, piano terra, ambulatori 1-2-3) dal 4 novembre al 13 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. I bambini possono rivolgersi alla stessa sede (edificio A, piano terra, ambulatorio 11) ma hanno accesso solo su appuntamento, telefonando allo 0372/497507. Periodo di vaccinazione: dal 5 novembre al 19 dicembre il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16.

A CREMA

Gli adulti hanno accesso libero all’ambulatorio antinfluenzale di via Gramsci 13 il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.45. I bambini devono invece rivolgersi all’ambulatorio antinfluenzale pediatrico di largo Dossena 2 il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.40 e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Ma hanno accesso solo su appuntamento: prenotazioni chiamando il 3666181371 dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 15.45.