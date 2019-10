Blackout, città al buio

CREMONA (27 otobre 2019) - Illuminazione pubblica ko e Cremona resta al buio. E' successo oggi, a partire dalle 18, proprio in una delle domeniche in cui turisti e cremonesi hanno affollato le strade del centro per la Festa del Salame.Ancora da chiarire le cause del blackout, che potrebbe però essere stato innescato da un guasto ad una centralina o, invece, da un sovraccarico. Gli addetti di Citelum, società competente dell’illuminazione, stanno lavorando per risolvere il problema.