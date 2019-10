Festa del Salame, anche la terza edizione è un successo

CREMONA (27 ottobre 2019) - «Il salame è a tutti gli effetti la Nutella della Lombardia. La festa è letteralmente esplosa», così si esprime Fabio Tambani, presidente del Consorzio Tutela Salame Cremona SGP. Non meno entusiasta è l’organizzatore Stefano Pelliciardi di SGP eventi: «I ristoranti del centro erano tutti pieni e hanno fatto più turni. Il patron di un ristorante mi ha detto che ha dovuto mandar via un centinaio di persone. I numeri di questi tre giorni sono importanti e fanno pensare ad uno sviluppo in futuro più che interessante, sia dal punto di vista di richiamo che commerciale». La Festa del Salame sembra destinata a diventare un appuntamento sempre più simile per presenze e fatturato alla Festa del Torrone, a sottolinearlo è stato lo stesso primo cittadino, Gianluca Galimberti stupito della marea di gente che oggi, ultimo giorno, ha invaso letteralmente i centro storico. I visitatori sono arrivati da tutto il nord Italia soprattutto Torino e tutte le province lombarde, oltre a Modena, Parma e Piacenza per l'Emilia Romagna. Superati i 15 mila panini venduti, 120 mila visitatori, 150 quintali di salame venduti. Prezzo medio al chilo, 18 euro.

