Furgone contro una moto, 33enne all'ospedale

CASTELLEONE (27 ottobre 2019) - Scontro tra un autocarro e una moto, stamattina, all’incrocio tra via Cappi, via Mura Siccardo e via Baluardo. In fondo alla discesa, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, i due veicoli sono entrati a contatto e a farne le spese è stato il motociclista, un 33enne residente a Soresina. Il giovane in sella alla sua Suzuki è in finito in ospedale, a Crema, a causa delle lesioni (serie ma apparentemente non gravi) riportate in seguito alla caduta e all’impatto contro la carreggiata. Illeso invece l’autista del camioncino, un 59enne di Castelleone.

