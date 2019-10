Fasulin, casematte già prese d'assalto da buongustai e turisti

PIZZIGHETTONE (27 ottobre 2019) - Le casematte di Pizzighettone sono già state prese d'assalto da turisti e buongustai per il primo weekend dei Fasulin de l’òc cun le Cudeghe. Se l'edizione 2018 ha fatto registrare 25 mila presene, l'avvio della rassegna gastronomia del 2019, la 27esima, è decisamente in linea con i grandi numeri. Anche quest'anno, il piatto tipico - i Fagiolini dall’occhio con le cotenne - si potranno gustare dentro le mura riscaldate dai grandi camini d'epoca sabato 26 e domenica 27 ottobre e venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, con orario continuato dalle 11 alle 23 e con cucina non stop.

Quest'anno la manifestazione Fasulin de l'òc cun le cudeghe è completamente Plastic Free con stoviglie biodegradabili, scodelle di ceramica lavabili per i Fasulin (in uso da sempre) e bottiglie di acqua in vetro (il vino lo era già). Una scelta di campo che, anche se decisamente più costosa e complicata, va nella direzione e vuole sottolineare la grande sensibilità degli organizzatori del Gruppo Volontari Mura a favore dell'ambiente.