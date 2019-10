Si rompe un tubo del teleriscaldamento, pompieri e tecnici mobilitati

CREMONA (27 ottobre 2019) - Vigili del fuoco e tecnici mobilitati ieri sera alle 22.30 in corso Vittorio Emanuele. L'allarme è scattato per la presenza di un'auto in fiamme. In realtà, il fumo che si è sprigionato sul lato del palazzo dell'Inps era dovuto alla rottura di un tubo del teleriscaldamento sotto asfalto. La conseguente perdita di acqua calda ha provocato la fuoriuscita di vapore bianco. Il guasto è già stato riparato.