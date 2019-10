Cacciatore si spara alle gambe, ferito un 51enne bresciano

CORTE DE' CORTESI (27 ottobre 2019) - Incidente di caccia per un 51enne bresciano nei campi di Corte de' Cortesi: un colpo accidentale lo ha ferito alle gambe questa mattina alle 10 mentre si trovava in compagnia di due amici. Trasportato all'ospedale Maggiore di Cremona, il cacciatore (residente a Motella, frazione di Borgo San Giacomo), fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto ambulanza, elisoccorso e carabinieri.