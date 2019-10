Altro bancomat fatto saltare, ladri in fuga col denaro

SONCINO (27 ottobre 2019) - Un bancomat del centro storico soncinese, questa volta della Bcc di via Longobarda, è nuovamente finito nel mirino dei criminali. Una banda, infatti, l’ha fatto saltare poco dopo le due di sabato notte utilizzando un ordigno artigianale e trafugando tutto il contante.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Soncino, intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Crema, il modus operandi sarebbe il medesimo della recente spaccata al postamat di via Galantino: l’esplosivo sarebbe stato inserito nella bocchetta che eroga il denaro, poi i ladri sarebbero fuggiti col contante contenuto nella cassetta di sicurezza deflagrata. Il bottino ammonterebbe a poche migliaia di euro proprio perché dopo i recenti fatti di cronaca era stato deciso di non conservare nello sportello somme considerevoli. Indagini in corso, ogni pista è aperta e non si esclude possa trattarsi della stessa banda criminale.