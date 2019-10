Vandalismi all’impianto idraulico, il paese a rischio piena

GERRE DE' CAPRIOLI (27 ottobre 2019) - Atti vandalici e furti alle pompe di sollevamento delle acque piovane che si trovano nei pressi di via Mussi. Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli, è pronto a sporgere denuncia per porre fine ad «episodi gravissimi che si stanno verificando ormai da diverso tempo». Furti di gasolio, di batterie e, l’ultimo in ordine di tempo, il taglio dei tubi dell’alimentazione del gasolio del motore che mette in funzione l’impianto. Parole dure, quelle dell’amministratore «non ho certezze su chi possa aver compiuto questi gesti, l’unica sensazione che traspare pare essere una precisa volontà di fare danni al paese». Questo impianto è fondamentale. In caso di necessità infatti le pompe comunali partono e consentono di non fare allagare il centro abitato.

