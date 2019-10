Paderno paese bio, bottiglie di vetro alle famiglie

PADERNO PONCHIELLI (27 ottobre 2019) - Per dire stop alla plastica il Comune capitanato dal sindaco Cristiano Strinati regala bottiglie di vetro da un litro a più di 60 famiglie. E così il pranzo sociale con protagonisti anziani e volontari del territorio diventa ecosostenibile. D’ora in avanti, infatti, nelle proprie abitazioni i cittadini di Paderno potranno utilizzare i contenitori per raccogliere l’acqua del rubinetto. E una volta portati a termine i lavori di Padania Acque la speciale bottiglia con tappo meccanico potrà essere utilizzata anche per prelevare dalla stazione della casa dell’acqua.

Nell’ambito della festa degli anziani dei giorni scorsi amministrazione e parrocchia hanno voluto lanciare un chiaro messaggio ambientale. Dapprima sostituendo piatti, bicchieri, stoviglie di plastica con contenitori ecologici. E poi distribuendo le bottiglie ad ogni nucleo famigliare presente, staff compreso.

