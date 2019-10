Auto contro palo della luce dopo lo scontro

PESSINA CREMONESE (26 ottobre 2019) - A seguito dello scontro tra due macchine avvenuto attorno alle 9.30 all'incrocio tra via Gramsci e una via laterale che la collega a via Baroli, una vettura condotta da un uomo (trasportato in ospedale a Cremona in codice giallo) è andata a finire contro la recinzione di una casa, abbattendola, e finendo la marcia contro un palo della luce. Sul posto auto medica, un'ambulanza della Cremona Soccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco.

