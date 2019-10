Auto si ribalta e finisce contro un albero, paura per tre giovani

CASALBUTTANO (26 ottobre 2019) - Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in via Bellini: una Ford Fiesta con a bordo tre giovani di origine indiana si è ribaltata in curva andando a sbattere contro un albero. I sanitari della Croce Verde di Quinzano sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso ad un 20enne, ad un 28enne e ad un 30enne. Grande spavento ma i giovani stanno bene.

