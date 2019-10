Festa del Salame, Cremona capitale del gusto

CREMONA (25 ottobre 2019) - Tutti a lezione di geografia, una lezione quanto mai gustosa. In fondo è questo il viaggio che propone la Festa del Salame, giunta alla terza edizione, con la sua trentina di stand, con salami di tutte le forme e fragranze provenienti un po’ da tutto lo stivale. La kermesse dedicata al re degli insaccati ha preso il via oggi, facendo della città la capitale del gusto, in barba al colesterolo. Registi e organizzatori sono SGP Eventi e il Consorzio Tutela Salame Cremona IGP, mainsponsor Negroni e CremonaPo. Non solo panini, assaggi di salame piccante, con o senza aglio, spalmabile, tartufato e chi più ne ha più ne metta, ma la Festa del Salame è festa per conoscere uno dei prodotti tipici della tradizione italiana che vive e si esprime in mille modalità e tipologie, un po’ come i mille campanili delll’Italia.

