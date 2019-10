CremonaFiere e LGH aprono la porta al futuro dell'agroindustria

CREMONA (25 ottobre 2019) - L’appuntamento 2019 con le Fiere Zootecniche internazionali, in corso da mercoledì sino a domani presso gli spazi dI CremonaFiere, ha quest’anno una ulteriore, importante, novità, in grado di rappresentare una vera e propria svolta nell’approccio ai temi dell’agroindustria del Paese. Si tratta della presentazione di “Cremona Agrinnovation”, un’area espositiva e di incontro tra domanda e offerta nel settore dell’agri tech e della smart land, che a partire dall’edizione 2020 arricchirà l’offerta dell’importante manifestazione fieristica cremonese.

Per contribuire alla sensibilizzazione verso questo rilevante arricchimento dell’offerta fieristica, che conferma il sempre più deciso orientamento del territorio cremonese verso il dialogo agroindustria-innovazione tecnologica, CremonaFiere ed LGH, insieme all’Università Cattolica, al Politecnico, A2A Smart City, IBF Servizi (Bonifiche Ferraresi) e altri partner del territorio hanno predisposto per l’esposizione in corso una installazione multimediale volta a valorizzare tutte le diverse realtà che concorrono allo sviluppo di questa importante prospettiva economica di dialogo tra le nuove tecnologie ed il comparto dell’agroindustria. Si tratta di una torre multimediale, dell’altezza di 4 metri, posizionata nei pressi degli stand istituzionali del MIPAAF e della Regione Lombardia, e che trasmette ininterrottamente contributi filmati e interviste ai protagonisti del comparto agri tech di Cremona (qui il link per visualizzare il filmato).

Roberto Zanchi, presidente di CremonaFiere sottolinea che “ormai è di fatto impossibile pensare e progettare uno sviluppo del settore agro-zootecnico senza considerare parametri qualitativi, economici e relativi alla sostenibilità. In tale contesto una attenzione per l’innovazione ad alto contenuto tecnologico è del tutto imprescindibile. CremonaFiere ormai da diversi anni ha puntato sulla presenza delle soluzioni più innovative in fiera, e questa nuova partnership e questo nuovo progetto nato con un partner di prestigio come LGH non fa che aumentare il nostro entusiasmo e la certezza di offrire delle manifestazioni sempre più in linea con le richieste del mercato”.

Nel presentare l’installazione, Claudio Sanna, Amministratore delegato di LGH ha evidenziato come “l’obiettivo di questa iniziativa, che ci vede insieme a numerosi ed autorevoli partner, è quello di sottolineare, anche a livello nazionale, che a Cremona esiste un ecosistema di molteplici attori pubblici e privati dello sviluppo locale che intendono cooperare per la crescita del settore e che, nel nostro territorio, una vocazione storica come quella dell’agricoltura e una vocazione cremonese più recente, rappresentata dalle nuove tecnologie digitali, possono essere sinergiche e disegnare per Cremona una traiettoria rilevante di sviluppo e di crescita socio economica. Si tratta di un primo nucleo, che si allargherà ad altre realtà istituzionali, imprenditoriali e associative”.

Collocata nel Padiglione 2 della fiera, l'installazione audiovideo è un elemento di notevole impatto visivo, catalizzatore per tutte quelle parole d’ordine che guardano al futuro digitale dell’agricoltura e alle straordinarie potenzialità del territorio cremonese.

