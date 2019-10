Mandara, il funerale sabato alle 10 in Cattedrale

CREMONA (24 ottobre 2019) - Saranno celebrati dopodomani, a partire dalle 10, in Cattedrale, i funerali di Nicola Mandara, il noto ristoratore cremonese, titolare del ristorante pizzeria albergo Duomo, stroncato da un malore che lo ha colto nel pomeriggio di domenica scorsa, mentre si trovava nella sua abitazione in città.

Una volta giunto il nulla osta da parte degli inquirenti che hanno seguito la vicenda (gli agenti della Polizia di Stato) e della Procura della Repubblica, cosa avvenuta nelle scorse ore, i parenti di Mandara hanno potuto organizzare l’addio al loro congiunto, un 56enne molto conosciuto e molto apprezzato, anche fuori Cremona, e non soltanto da parte dei tanti clienti del suo locale, che si trova in via dei Gonfalonieri, a due passi dalla piazza del Duomo.

Domattina, a partire dalle 10 (e fino alle 18), sarà allestita la camera ardente presso la camera mortuaria dell’ospedale Maggiore. Alle 16,30, secondo quanto annunciato dai familiari, nella stessa camera mortuaria sarà recitato un rosario.

