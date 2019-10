Armaguerra, via libera dalla giunta

CREMONA (24 ottobre 2019) - Via libera della giunta al recupero e alla riqualificazione dell’ex area industriale dell’Armaguerra, dove troveranno posto uffici e due medie strutture commerciali, di cui una sarebbe il supermercato Lidl di via Castelleone che si trasferirebbe qui. Il piano attuativo che andrà in delibera e in consiglio comunale nelle prossime settimane prevede su una superficie complessiva di 39.150 metri quadrati, una superficie lorda edificabile di 15.758 metri quadri e tre lotti, due commerciali e uno, quello più interno, direzionale. Il primo lotto, quello più vicino alla rotonda sulla tangenziale, e destinato ad una media struttura di vendita, sarà occupato dal Lidl, attualmente in via Castelleone. La riqualificazione porterà delle ricadute sul piano viabilistico. «Un intervento importante — spiega il vice sindaco e assessore al Territorio, Andrea Virgilio — con quale un’area a lungo dismessa e abbandonata della città viene bonificata e recuperata. E la nuova legge regionale che incentiva la rigenerazione urbana offrirà agevolazioni ai Comuni in termini di agevolazioni e di maggior flessibilità. L’obiettivo, che con questo piano stiamo realizzando, è di recuperare aree già antropizzate e usate per scopi industriali e riconvertirle ad un nuovo uso».

