Po, il livello è in calo ma resta sotto osservazione

CREMONA (24 ottobre 2019) - E' sempre minaccioso e gonfio, il Grande Fiume. L'acqua non si è ancora ritirata dalle golene. ma il livello del Po, nelle ultime 36 ore è sceso. Ieri ha toccato il massimo a 0,83 metri sopra lo zero idrometrico, questa sera intorno alle 21 il livello era al di sotto dello zero di 1,03 metri. L'attenzione, però, resta alta perché andranno valutati l'impatto delle piogge che sono cadute nel corso di oggi, le eventuali perturbazioni che interesseranno il Piemonte nei prossimi giorni e, infine, la portata degli affluenti del Po a monte di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO