Ponte Verdi, sicurezza e multe: patente sospesa a 40 all'ora sopra il limite

SAN DANIELE PO (25 ottobre 2019) - Pioggia di multe per gli automobilisti che non rispettano il limite dei 30 chilometri orari stabilito per motivi di sicurezza lungo il ponte Giuseppe Verdi. Proprio in questi giorni infatti la Provincia di Cremona sta notificando decine e decine di sanzioni rilevate dall’apparecchiatura fissa collocata sul viadotto che collega Parmense e Cremonese. Molti automobilisti sanzionati si sono recati presso gli uffici della polizia locale di Roccabianca per chiedere alcune spiegazioni. «Svariate decine di persone - spiega il comandante Massimiliano Deleo - sono venute da noi per chiedere informazioni sia per il pagamento che per le comunicazioni da inoltrare per la decurtazione dei punti dalla patente. Se si supera il limite fino a 10 chilometri orari infatti si va incontro alla semplice sanzione amministrativa, mentre tra i 10 e i 40 chilometri orari oltre alla multa vi è una decurtazione dei punti. Mentre a chi viaggia superando il limite di 40 chilometri orari viene sospesa la patente».

