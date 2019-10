Parco e campetto per Laura e Alfredo

POZZAGLIO (25 ottobre 2019) - Un paese intero si ritrova per ricordare. Cerimonia a Casalsigone con amministratori del Comune di Pozzaglio e numerosi cittadini che hanno voluto mostrare vicinanza alle famiglie Roda e Bosetti rendendo omaggio ai giovani Alfredo e Laura, scomparsi ormai da più di trent’anni ma sempre presenti nel cuore di tutti. Ad Alfredo è infatti stato dedicato il campo sportivo polifunzionale, mentre a Laura è stato intitolato il parco pubblico della frazione.

A celebrare la messa è stato il moderatore dell’unità pastorale di Pozzaglio ed Uniti, Olmeneta, Corte de’ Frati, Casalsigone e Castelnuovo Gherardi don Claudio Corbani e da don Giorgio Ceruti. Successivamente il corteo si è spostato al parco e al campo polivalente di Casalsigone per la cerimonia di intitolazione dei due spazi pubblici ai due giovani: Alfredo, scomparso a causa di un incidente sul lavoro. E Laura, pugnalata a morte nel luglio del 1974 mentre faceva ritorno dai campi. Per una tragedia, irrisolta, che ha lasciato sgomento l’intero territorio cremonese.

