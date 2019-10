In tanti a Gioca con Noi

CREMONA (24 ottobre 2019) - Un successo l'evento gratuito Gioca con Noi, organizzato dal Comune di Cremona, promosso dall'assessore all'Ambiente Simona Pasquali in collaborazione con l’équipe di Almiofianco (www.almiofianco.com), che si tenuto nell'area di fronte al canile sanitario in via del Casello. E’ stato un momento ludico rivolto ai cani ed ai loro proprietari svolto grazie a Laura Mori e Giuliana Caronna, medici veterinari ed istruttori riabilitatori e al loro staff. Gli istruttori hanno proposto diverse tipologie di giochi (olfattivi, di ricerca, di concentrazione eccetera) allo scopo di mostrare ai proprietari l’ampio ventaglio di attività possibili da attuare con il proprio amico, oltre alla solita pallina.

“Il gioco è una palestra nella quale il soggetto sperimenta e testa le sue capacità e competenze ed è una attività indispensabile per il sano ed equilibrato sviluppo comportamentale del cucciolo. Le diverse tipologie di gioco si integrano e potenziano nel rendere quel soggetto un adulto equilibrato e capace che dovrà continuare a giocare tutta la vita per poter evadere dalla quotidianità e dalla routine di una vita a volte troppo umana - hanno spiegato gli animatori dell’evento -. Quindi il gioco non è indispensabile solo per il cucciolo in crescita, ma è un grande strumento riabilitativo anche per quei soggetti che purtroppo si incontrano nei canili, le cui esperienze di vita a volte drammatiche hanno indotto uno stato depressivo. Cercare di impegnare anche pochi minuti al giorno tutti i giorni per giocare con il proprio cane fortifica il legame e rilassa e tranquillizza entrambi i giocatori. Lo scopo di questa iniziativa è stato proprio quello di insegnare a giocare correttamente con il nostro amico”.

Durante Gioca con Noi sono state raccolte offerte libere che saranno devolute all’acquisto di giochi e guinzagli per gli ospiti del nuovo canile sanitario di via del Casello.

Vista la numerosa partecipazione di cittadini con i loro cani, che hanno molto gradito questa attività, sarà riproposto un altro momento di gioco nella prossima primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO