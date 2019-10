Vende kit medici spacciandosi per volontario, smascherato da un soccorritore vero

ORZINUOVI (24 ottobre 2019) - Si spaccia per un volontario della Croce Verde e vende dei kit medici per auto davanti al Tosano e alla Decathlon, ma il presunto truffatore non è dei più fortunati: tra le prime vittime che ha tentato di avvicinare, infatti, c’era proprio un soccorritore, di quelli veri. L’uomo ha quindi avvisato la polizia locale che ha subito schedato il sedicente operatore del 118, un napoletano di trent’anni residente nella Bassa Bresciana.

Aldo Maffoni, il presidente dei verdecrociati, può tirare un sospiro di sollievo: «È quasi un anno che a cadenza settimanale fa queste furbate alle nostre spalle, fingendosi un volontario. Finalmente l’hanno identificato e ora possiamo denunciarlo». Rischia un’incriminazione per tentata truffa e falso ideologico, reati che potrebbero costare cari al finto volontario.

