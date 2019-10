Passaggi a livello, lavori per la sicurezza: chiusure e 14 giorni di disagi

CASALBUTTANO (24 ottobre 2019) -Per metà mese, i tre passaggi a livello del paese della Norma resteranno chiusi ad oltranza per consentire a Rfi di dotare gli attraversamenti ferroviari di nuovi sistemi di sicurezza. Ma vista la complessità dell’intervento ci saranno anche dei giorni dove ne resterà aperto soltanto uno su tre: novembre sarà da bollino nero per residenti, autisti di mezzi pesanti e automobilisti del territorio. Alle ferrovie serviranno infatti quattordici giorni per portare a termine i lavori. Saranno installati apparecchi dedicati al rilevamento di ostacoli presenti sull’attraversamento, denominati dispositivi di Protezione Automatica Integrativa (Pai-Pl, appunto) basati su sistemi quali telecamere o radar

I tecnici specializzati inizieranno mercoledì sei novembre e concluderanno mercoledì 20 novembre e l’opera andrà a coinvolgere i passaggi a livello della Graffignana (lungo la Quinzanese), di via Bissolati e di via Bergamo in direzione Casalmorano. E visto che la viabilità verrà modificata, sin da ora si ipotizzano numerosi disagi in particolar modo per chi quotidianamente per recarsi al lavoro percorre via Bergamo e la Quinzanese, due tra le strade più trafficate del territorio. In particolar modo si potranno creare disguidi dal 13 al 19 novembre quanto il traffico sarà interamente dirottato verso la Graffignana.

