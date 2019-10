Boschetto, è pronto il nuovo parcheggio

CREMONA (23 ottobre 2019) - Terminati in via definitiva i lavori, sabato 26 ottobre, alle 18, verrà inaugurato il nuovo parcheggio pubblico realizzato dal Comune in via Boschetto, all’incrocio con via Cascina S. Elena. Saranno presenti il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessore alle Politiche della partecipazione Rodolfo Bona, affiancati da Marco Pagliarini, dirigente del settore Lavori Pubblici, e Gianrosario Tamburini, presidente del locale Comitato di Quartiere. La realizzazione di questa opera, oltre alla riqualificazione di un’area che versava in condizioni di abbandono, permette ai residenti e ai lavoratori delle attività artigianali della zona di disporre di un parcheggio funzionale, restituendo tra l’altro decoro e vivibilità a questa parte del quartiere Boschetto dove viene incrementato il patrimonio arboreo e migliorata l’illuminazione.

L’intervento, per un costo totale di 72 mila euro, finanziato con oneri di urbanizzazione, ha comportato infatti non solo la realizzazione di 30 posti auto, di 2 posti riservati a persone diversamente abili, di un marciapiede perimetrale con abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche la messa a dimora di 13 piante con relativo impianto irriguo a beneficio anche delle due aiuole e l’installazione di tre pali per l’illuminazione pubblica. Altre opere hanno riguardato l’impianto fognario e la pavimentazione in asfalto nella parte centrale e in prato armato per la zona riservata alla sosta.

Il nuovo parcheggio risponde alle esigenze a suo tempo avanzate dal presidente del Comitato di Quartiere, con il quale il progetto è stato condiviso, nonché alla necessità di creare spazi per la sosta in vista della realizzazione della pista ciclabile nella sede stradale di via Boschetto a compensazione della riduzione di posti auto sul tratto iniziale della strada. Infine, l’ampliamento della carreggiata rende più sicura la viabilità tra via Boschetto e via Cascina S. Elena dove è frequente il passaggio di mezzi pesanti.

