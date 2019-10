Irregolarità ambientali e tra i dipendenti, maxi multa e denuncia al demolitore

GADESCO PIEVE DELMONA (23 ottobre 2019) - Una sanzione da 27 mila euro per il titolare di un demolitore di veicoli di Pieve Delmona e una denuncia all'autorità giudiziaria per irregolarità ambientali e dipendenti. È questo l'esito dell'operazione di forestale e carabinieri per la tutela del lavoro.