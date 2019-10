Ciclabile per Casanova: finito e agibile il primo tratto

SESTO (23 ottobre 2019) - Primo tratto quasi ultimato, lavori del secondo e terzo lotto assegnati. La pista ciclabile da quasi un milione di euro che collegherà Sesto a Casanova del Morbasco sarà pronta all’inizio dell’estate 2020. Lo conferma la sindaca Francesca Maria Viccardi: «Il primo stralcio dell’intervento - spiega - quello che partendo dalla piazzola della raccolta differenziata arriva fino al bivio con la cascina Fieniletto è in corso di ultimazione e nei prossimi giorni verranno tolte le transenne del cantiere per rendere accessibile il percorso a ciclisti e pedoni; mancano ancora alcune opere di rifinitura, ma siamo nella fase di completamento e abbiamo concluso proprio giorni fa anche la procedura del bando di gara per l’assegnazione del secondo e terzo lotto, ovvero dal Fieniletto all’incrocio per Bredalunga e infine l’innesto con la ciclabile esistente all’imbocco del sottopasso del Peduncolo».

