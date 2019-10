I ladri non danno tregua, ripulite tre case in pieno giorno

ISOLA DOVARESE (23 ottobre 2019) - I ladri non danno tregua. Razzia in tre abitazioni, in pieno giorno, in centro paese. I predoni, ancora una volta, hanno colpito senza timore, a colpo sicuro, rubando tutto quello che potevano: preziosi, contanti e oggetti dal valore affettivo. Il bottino è ingente in tutti e tre i casi anche se ancora in fase di quantificazione da parte dei derubati. I colpi, secondo le prime informazioni, sono avvenuti tra le 10.30 e mezzogiorno dell'altro ieri in tre abitazioni che si affacciano sul medesimo cortile in via Largo della Vittoria. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Gussola che indagano.

Si tratta della terza incursione in una settimana avvenuta tra i paesi del Cremonese dopo quelle messe a segno nei giorni scorsi a Ostiano e Cicognolo. Tra le ipotesi che i militari stanno esaminando c'è anche quella della stessa banda di ladri che si starebbe muovendo nel nostro territorio.

