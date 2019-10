Alle Ancelle torna Ablondi

CREMONA (23 ottobre 2019) - Nove mesi dopo la conclusione del suo incarico come direttore generale dell’Azienda Ospedale di Crema, l’insofferenza per la vita da pensionato, la nostalgia per un territorio nel quale ha lavorato 21 anni e l’offerta del collega Fabio Russo (attuale consigliere delegato della Fondazione Camplani, dopo essere stato - dal 2003 al 2007 - direttore amministrativo dell’Azienda Ospedale di Cremona) riportano sulla ribalta della sanità cremonese Luigi Ablondi.

Il medico manager parmigiano, dal 31 marzo 1990 a fine 2007 direttore generale dell’Asl provinciale, e fino al 31 dicembre scorso dg a Crema, è il nuovo direttore sanitario della Casa di Cura Ancelle della Carità di via Aselli.

