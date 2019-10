Tronco sui binari e tenta di aggrapparsi al treno in corsa: tragedia sfiorata

CREMONA (22 ottobre 2019) - L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio ma, di sicuro, si è rischiata anche la tragedia, stamattina, lungo la ferrovia, fra San Bernardo e la stazione. Perché alle otto, al passaggio a livello di via San Bernardo, uno straniero, poi identificato per un 27enne romeno seguito da specialisti perché con problemi, ha piazzato un tronco sulle rotaie appena prima che transitasse la Freccia della Versilia. Le ramaglie non hanno creato alcun problema al treno, passato comunque e senza danni. Ma il macchinista si è accorto della persona che seguiva il convoglio, tentando anche di aggrapparsi alla parte posteriore. A quel punto è scattato l’allarme e lo straniero è stato inseguito dagli agenti della Polfer e bloccato in un bar di via Filzi.

