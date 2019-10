Colto da malore, 62enne di Cremona salvato da un poliziotto

SAN DONATO MILANESE (22 ottobre 2019) - Un uomo colto da malore è stato salvato anche grazie al provvidenziale arrivo di una pattuglia della polizia sulla quale prestava servizio un agente laureato in scienze infermieristiche. È accaduto a San Donato Milanese, dove l’uomo, un indiano di 62 anni residente a Cremona - che si trovava nei pressi di un bar alla stazione dei mezzi pubblici e della metro, in superficie, con la moglie - è stramazzato al suolo presumibilmente per una crisi cardiaca. A soccorrerlo, sul posto, sono arrivati per primi gli agenti di una Volante, uno dei quali, il laureato, appunto, gli ha praticato le manovre rianimatorie fino all’arrivo del 118, peraltro ritardato dal maltempo che ieri ha imperversato sul capoluogo. L’uomo ora si trova ricoverato all’ospedale Monzino in condizioni gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO