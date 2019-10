Maltempo in Piemonte, sale il livello del Po

CREMONA (22 ottobre 2019) - La pioggia che ha flagellato Piemonte e Liguria, a monte, ha gonfiato tutti gli affluenti. Ed inizia adesso ad essere gonfio anche il Po: il Grande Fiume ha raggiunto alle 11 il metro e 30 centimetri sotto lo zero idrometrico e l'andamento di continua e anche rapida crescita si specchia nella caratteristica schiuma che ne punteggia il corso a pelo d'acqua. Al momento non c'è allarme ma il fiume viene monitorato, considerando come si sia alzato di oltre tre metri rispetto a sabato, quando era più di cinque metri sotto lo zero idrometrico.

