Zoogamma si espande e assume 10 persone

CASALBUTTANO (22 ottobre 2019) -Più forza lavoro, una nuova struttura all’avanguardia e una serie di opere a favore della cittadinanza e dell’ambiente: l’azienda Zoogamma si amplia e assumerà nuovo personale. La ditta operante nel settore agroalimentare (produce mangime per animali) sta infatti portando avanti il progetto per la realizzazione di un nuovo magazzino, struttura al cui interno nasceranno anche i nuovi spogliatoi per i dipendenti. I lavori partiranno a breve, andranno a coinvolgere aziende e professionisti del paese e proseguiranno nel 2020. Nel frattempo le assunzioni sono già in corso per un totale di 10 nuovi operai che verranno inseriti in organico. In consiglio comunale l’ampliamento è già stato votato all’unanimità, mentre come opere di compensazione ambientale sono previste una pista ciclabile, nuovi alberi e parcheggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO