Casa svaligiata mentre vanno a fare la spesa: a tu per tu coi ladri

CICOGNOLO (22 ottobre 2019) - Entrano in casa mentre i proprietari sono a fare la spesa, aprono con il flessibile due casseforti e rubano tutto: denaro, gioielli, bancomat, carte di credito e alcune lettere con un grande valore affettivo. La razzia è stata messa a segno in un’abitazione lungo la via Mantova, in pieno giorno, tra le 9 e le 11 di domenica mattina. Nella giornata di ieri è stata formalizzata la denuncia presso i carabinieri che si occuperanno delle indagini.

