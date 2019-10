Salone dello Studente Junior, presentata la XXIV edizione

CREMONA (21 ottobre 2019) - Si svolgerà da mercoledì 20 a sabato 23 novembre 2019, al Centro Culturale Santa Maria della Pietà (piazza Giovanni XXIII), la XXIV edizione del Salone dello Studente Junior, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona in collaborazione con partner istituzionali e sponsor. La manifestazione, che si rivolge ad alunni e insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, alle famiglie ed ai cittadini interessati, è stata presentata questa mattina nella Sala Eventi di SpazioComune dall’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri affiancata da Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani.

“La parola d'ordine del Salone dello Studente è orientamento: le attività che verranno proposte nel corso della quattro giorni del Salone Junior sono pensate per aiutare gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie a riflettere sulla conoscenza di sé e dei propri talenti, ad individuare le competenze che è importante allenare in ambito scolastico e in altri contesti educativi, ad avere una panoramica non solo della proposta formativa territoriale ma più in generale delle realtà che li circonda per un positivo inserimento nel contesto sociale, formativo e lavorativo”, ha dichiarato tra l’altro l’Assessore Maura Ruggeri.

“Nel corso dell'anno scolastico – ha aggiunto Maria Carmen Russo – le attività di orientamento proseguiranno con l'organizzazione di incontri, eventi e progetti rivolti ai ragazzi, ai genitori e ai docenti per offrire strumenti utili e strategie e per stimolare il confronto e la riflessione”.

Visita per le scuole - Le mattinate del 20, 21, 22, 23 novembre 2019 dalle 8.30 alle 12.30 saranno dedicate alle scuole secondarie di primo grado. Le classi prenotate avranno la possibilità di visitare l’area espositiva allestita con gli stand delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale e di partecipare a uno o più laboratori.

Orientamento, scelta, competenze, gestione degli impegni saranno al centro dei laboratori Do it now: organizza al meglio il tuo tempo!, Problem Solving e scelte per il futuro, La strada verso la scelta e La mia vita in un CV: come raccontare chi sono e cosa so fare a cura del Servizio orientamento dell’Informagiovani del Comune di Cremona e Se impariamo a decidere, saremo pronti a scegliere a cura della Provincia di Cremona.

Nel corso del laboratorio audiovisivo Cortometraggi… Che passione!, a cura dell’Informagiovani del Comune di Cremona, i ragazzi saranno guidati in una riflessione sul bullismo, sull’integrazione e su altre tematiche di forte attualità per il mondo giovanile. Mercoledì 20 novembre le classi potranno prendere parte alla proiezione del film Leonardo – Cinquecento di Francesco Invernizzi a cura di Kiwanis Club di Cremona.

Non mancheranno le proposte culturali con i laboratori interattivi quali Il lavoro dell’archeologo, Scopri il territorio cremonese!, Mettiti in gioco come guida turistica, Laboratorio lampo di fumetto, a cura rispettivamente a cura del Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona e del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

Nell’ambito dell’iniziativa PMI DAY – Una mattina in azienda, curata dall’Associazione degli Industriali della provincia di Cremona in collaborazione con il Servizio orientamento dell’Informagiovani del Comune di Cremona, sarà possibile, per le classi prenotate, prendere parte, dopo la visita all’area espositiva del Salone dello Studente, ad una visita in azienda nel corso della quale potranno entrare nel cuore delle attività produttive e conoscere il ruolo fondamentale dell’impresa quale motore di crescita e di sviluppo. Il 20 novembre 2019 la visita sarà all'Officina Meccanica Fratelli Aramini Srl di Castelleone (CR), il 21 alla Prophos Chemicals Srl di San Giovanni in Croce (CR).

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, in collaborazione con l’Azienda Socio-sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona, proporrà attività dedicate alla promozione della salute: Sfidiamo la Matematica con un gioco!, Segnali di fumo, NutriAMOci.

Prevenzione e sicurezza saranno i temi affrontati dalla Questura di Cremona (L’attività di prevenzione della Polizia di Stato: Cyberbullismo e privacy nei social media, Il rispetto delle regole come rispetto degli altri, No diXtraction. Cresciamo insieme verso strade più sicure) e dalla Polizia Locale di Cremona (Laboratorio di sicurezza stradale). Novità di quest'anno, il laboratorio Educare alla legalità economica a cura del Comando Provinciale di Cremona della Guardia di Finanza.

Per prenotare la visita delle classi al Salone dello Studente Junior i docenti dovranno contattare la Segreteria organizzativa ai numeri 0372 407963 - 407955 dal 24 al 31 ottobre 2019 (lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle15.00 alle 17.30). La prenotazione verrà effettuata telefonicamente con il supporto di un operatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO