Rissa in piazza della Pace, i residenti chiamano le forze dell’ordine

CREMONA (21 ottobre 2019) - Esplosione di violenza nel cuore di Cremona nella notte tra sabato e ieri. In piazza della Pace, per motivi ancora non chiariti, un gruppo di giovani è passato dalle parole ai fatti. A un tratto sono iniziati i colpi inferti con le sedie del plateatico, brandite per fare male. Una scena che ha lasciato molti presenti senza parole e anche preoccupati per le possibili conseguenze. Alcuni residenti hanno subito chiamato la centrale operativa dei carabinieri, che a sua volta ha girato le coordinate alla Questura, competente in quella porzione della città. Le pattuglie della squadra volante sono entrate in azione sul filo dei secondi ma al momento non è dato sapere se i poliziotti abbiano trovato qualcuno dei responsabili della rissa e contestato loro qualcosa. La scena è stata anche filmata. Alcuni fotogrammi sono stati postati sui social.

