Nicola Mandara stroncato da un malore

CREMONA (20 ottobre 2019) - Stroncato da un malore, ad appena 56 anni, Nicola Mandara, noto ristoratore cremonese, titolare dell’albergo ristorante Duomo, il locale di via dei Gonfalonieri, a due passi da piazza del Comune. Mandara si è sentito male nella sua abitazione. Vani i soccorsi. La notizia della morte di Mandara si è diffusa nell’arco di poche ore in tutta la città e in vari centri della provincia, lasciando decine, centinaia di persone senza parole. Per i congiunti, a cominciare dalle due figlie, un colpo enorme. Una decina di anni fa Mandara, in occasione delle elezioni amministrative, era stato candidato per i socialisti (Sdi).





