I 128 morti dimenticati per 60 anni

PIZZIGHETTONE (21 ottobre 2019) - Spostate in via provvisoria dal palazzo comunale per dei lavori, sono finite in un magazzino per oltre mezzo secolo. Ora le lapidi commemorative dei caduti della prima guerra mondiale, rimosse dal municipio negli anni Sessanta, saranno presto restaurate e ricollocate. Per farlo serve però l’aiuto dei pizzighettonesi, invitati a prendersi cura della cultura diventando mecenati tramite il progetto Art bonus.

