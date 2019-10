Crisi, l'imprenditore ora non è più solo

CREMONA (21 ottobre 2019) - Sbarca a Cremona l’associazione ‘Imprenditore non sei solo’, che riunisce imprenditori e professionisti con l’obiettivo di aiutare volontariamente colleghi in difficoltà con attività gratuita di formazione e consulenza. Nata per rispondere al fenomeno dei ‘suicidi di Stato’, l'associazione crede che a molte situazioni possa essere posto rimedio, riconoscendo e curando i sintomi della crisi aziendale prima che sia troppo tardi. Lunedì 28 ottobre, dalle 18 alle 20, l’associazione si presenterà al Cremona Palace Hotel di Costa Sant’Abramo.

L’appuntamento è aperto a tutti, in particolare a possibili nuovi sostenitori e volontari ed è organizzato dal promotore locale dell’associazione, Paolo Feroldi, presidente del Gruppo Casapoint. L’evento vedrà la partecipazione di un incaricato di ‘Imprenditore non sei solo’ e nel corso dell’appuntamento verrà presentata, nel dettaglio, l’associazione, con l’obiettivo di estendere la sua attività, iniziata un anno fa, per aiutare colleghi in situazioni difficili.

Attraverso percorsi organizzati con incontri mensili, ‘Imprenditore non sei solo’ fornisce formazione e consulenza su gestione delle risorse umane, marketing, controllo di gestione, vendita e gestione tributaria.

