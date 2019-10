Prescrizione, una sciagura

CREMONA (21 ottobre 2019) - Contro l’imminente entrata in vigore, a gennaio, della norma della legge ‘Spazzacorrotti’, che di fatto abroga la prescrizione del reato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, da oggi a venerdì prossimo sciopereranno anche i penalisti della Camera penale di Cremona e Crema ‘Sandro Bocchi’, presieduta dall’avvocato Alessio Romanelli. L’astensione è stata proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere penali italiane. L’avvocato di Crema, Maria Luisa Crotti, è vice presidente della Camera penale della Lombardia Orientale.

Nonostante gli scioperi passati, i penalisti mettono sott’accusa sia il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per non voler intervenire sulla riforma, sia il Partito democratico che sembra non aver preso la questione a cuore, «tanto che gli interventi in materia sono stati blandi se non del tutto assenti».

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione nei giorni dell’astensione, la Camera penale di Cremona e Crema, per domani alle 9.30 in tribunale convoca i colleghi del Foro e chiunque fosse interessato ad approfondire, comprendere e discutere il tema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO