In piazza per dire no al massacro, la città si mobilita per i curdi

CREMONA (19 ottobre 2019) - Presidio e flash mob in solidarietà con il popolo curdo vittima dei raid delle truppe di Recep Tayyp Erdogan e in particolare con il Rojava, la regione autonoma costituita de facto nel nord della Siria, lungo il confine meridionale della Turchia. Intorno a una grande bandiera della pace oggi pomeriggio in piazza del Comune si sono dati appuntamento gli esponenti di diverse anime della sinistra cittadina. La giornata internazionale di solidarietà con il popolo curdo è proseguita con un incontro in Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, relatore, Vittorio Emanuele Parsi, Università Cattolica di Milano, e una fiaccolata.

