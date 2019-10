Sicurezza stradale, lezione teatrale per gli alunni con il vigile Bassotto

SOSPIRO (20 ottobre 2019) - La sicurezza stradale a teatro per insegnare ai bambini le regole che grandi e piccini devono osservare quando sono a piedi, in bici o viaggiano in auto. All’iniziativa hanno partecipato gli alunni delle elementari e i bambini dell’ultimo anno di asilo delle scuole sospiresi. Lo spettacolo ha visto entrare in scena il simpaticissimo signor Bassotto, un vigile urbano che vive in una città piena di traffico e di inquinamento. A differenza degli altri vigili urbani, non è un umano ma bensì un cane che entra immediatamente in sintonia con i bambini. Racconta del suo lavoro, della sua dedizione per far rispettare i segnali stradali a tutti, adulti e bambini. Tra canzoni e simpatici errori di interpretazione dei segnali, la storia in modo leggero e divertente ha portato i bambini a conoscere le più elementari norme di comportamento da tenere sul marciapiede, quando si attraversa la strada, in bicicletta, in auto. Rispettare la strada significa rispettare la propria vita e quella degli altri: è questo il motto del signor Bassotto.

L’incontro è stato promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Ghisolfi e dal consigliere delegato alla Viabilità Gianluca Ghisolfi grazie al centro teatrale Corniani e alla collaborazione della nuova vigilessa Jessica Bernardi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO