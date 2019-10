Festival della mostarda, ecco il weekend più saporito

CREMONA (18 ottobre 2019) - Al PalaMostarda di piazza Roma è già tutto pronto: scatta domani mattina il weekend più dolce e piccante, con l’aroma frizzante della mostarda che inonderà tutto il centro per la quinta edizione del festival dedicato alla frutta senapata. Saranno 38 i produttori – ristoratori, realtà artigianali e brand industriali – che presenteranno le loro bontà nel cuore dei giardini pubblici e tra gli stand del Villaggio della mostarda. Ma il festival non sarà soltanto assaggi e shopping: la manifestazione, infatti, prevede un denso calendario di eventi tra show cooking, laboratori e approfondimenti culturali in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e gli chef della provincia di Cremona e la presentazione della nuova edizione del libro ‘La Mostarda di Cremona’ a cura di Carla Bertinelli Spotti. Ovviamente si ricelebrerà il matrimonio gustoso fra gran bollito e mostarda a cura del Gruppo Macellai Cremonesi, rappresentazione plastica della tradizione cremonese a tavola (domenica alle 12.30). La diversità delle tradizioni, l’arte liutaria, la cucina, il gusto e la bellezza: tutto armoniosamente insieme, nel rispetto dell’unicità dell’eccellenza cremonese più piccante.

Info Festival della Mostarda 2019

