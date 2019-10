Dipendenze, un centro di speranza

SPINADESCO (18 ottobre 2019) - Un rifugio sicuro e luogo di cura per etilisti, tossicomani e ludopati. Questa mattina, i responsabili della cooperativa sociale Mago di Oz hanno illustrato le attività appena inaugurate di pronta accoglienza e centro diurno svolte a servizio del territorio. All’interno della cascina di via Roma, proprietà della Fondazione Città di Cremona (lascito della famiglia Stradiotti) sono dunque operativi un centro diurno semi residenziale e una unità di pronta accoglienza. Due strutture diverse che affrontano le dipendenze con tematiche e tempistiche differenti in cui lavorano operatori, educatori e psicologi accreditate all’Ats Valpadana. Il responsabile della struttura di Spinadesco Marco Lanzi ha illustrato le peculiarità dei servizi offerti.

