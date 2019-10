Castelvetro, i 202 anni delle gemelle Tassi. Sorelle da record

CASTELVETRO PIACENTINO (19 ottobre 2019) - Sono le sorelle gemelle più longeve d’Italia, perché qualche giorno fa hanno spento 202 candeline. Elsa e Fernanda Tassi, originarie della frazione castelvetrese San Giuliano, sono infatti nate nel lontano ottobre 1918 e dunque hanno appena compiuto 101 anni. La cosa straordinaria è che entrambe sono lucide e in buona salute, seppure con gli inevitabili acciacchi legati all’età a causa dei quali riescono a vedersi meno di quanto vorrebbero.

La signora Fernanda oggi vive alla casa di riposo Emilio Biazzi di Castelvetro, dove la grande festa di compleanno è in programma mercoledì 23 dalle 15.30, mentre Elsa abita a Busseto e ha già festeggiato insieme ai parenti e al sindaco della cittadina parmense Giancarlo Contini. Per ora si sono fatte gli auguri solo per telefono.

Le sorelle Tassi hanno raccolto il primato italiano di due 101enni sarde, mentre un’altra coppia di gemelle nel maggio scorso ha spento 100 candeline in provincia di Trento. Oltre a questo record, la Bassa ne vanta un altro: a Monticelli e Caorso risiedono le piacentine più longeve, Gioconda Sperzagni e Ida Frazzon di 108 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO