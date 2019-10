Ecco 'Terraquae', piano per valorizzare il Po

MONTICELLI D'ONGINA (19 ottobre 2019) - Si chiama Terraquae e ha come obiettivo la valorizzazione turistica della sponda destra del fiume Po tramite iniziative e investimenti: il progetto è stato varato dai Comuni di Caorso, Monticelli, Castelvetro in collaborazione con Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) ed è stato presentato in Regione Emilia Romagna allo scopo di ottenere contributi pubblici necessari per la realizzazione di percorsi, pacchetti turistici, cartellonistica, migliorie lungo piste ciclabili, arredi, materiale promozionale. A richiedere la relazione era stato nelle scorse settimane proprio l’assessore regionale Andrea Corsini, che in visita nella Bassa aveva promesso fondi entro la fine di quest’anno a patto che i sindaci avessero formalizzato le loro idee. Detto-fatto: i Comuni, con Monticelli come capofila, hanno messo nero su bianco proposte per «promuovere buone pratiche di rigenerazione del paesaggio fluviale, favorire lo sviluppo di un modello innovativo di governance del territorio, potenziare l’offerta turistica, sostenere la tutela del patrimonio ambientale locale, dare seguito agli importanti interventi comunitari in loco».

