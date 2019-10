Truffa, derubati dal falso tecnico del gas

CREMONA (18 ottobre 2019) - Spacciandosi per tecnico del gas e con la scusa di dover effettuare dei controlli agli impianti, è riuscito a farsi aprire la porta dagli ignari padroni di casa e con destrezza, spruzzando una sostanza (forse spray al peperoncino), è riuscito a derubare due anziani. Il ladro-truffatore è entrato in azione in due appartamenti di via Trebbia, impossessandosi di denaro contante e monili, per poi dileguarsi. Alle vittime non è restato altro che avvertire le forze dell'ordine, ma dell'uomo non vi era più traccia.

